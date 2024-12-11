У мініспідниці та кофті з оголеними плечима: Світлана Тарабарова в кокетливому образі позувала на прем'єрі фільму

Світлана Тарабарова відвідала прем'єру української комедії "Збори ОСББ", яка відбулася в кінотеатрі "Оскар".

На червоній доріжці вона з'явилася в кокетливому луку. На артистці була сіра приталена кофта на блискавці з оголеними плечима та сіра коротка спідниця-плісе.

Світлана Тарабарова/Пресслужба

Аутфіт Світлана доповнила червоними щільними колготами та чорними ботфортами на грубій підошві. Вона розпустила волосся і прикрасила шию делікатним ланцюжком з підвіскою.

Нагадаємо, на прем'єрний показ стрічки завітала також Анна Трінчер, яка постала в шоколадній сорочці і з лакованою сумкою.

Про фільм:

Напередодні новорічних свят жителі звичайного багатоквартирного будинку збираються, щоб обговорити купівлю спільного генератора. Однак сусіди, які місяць не могли узгодити колір фарби для лави, не здатні порозумітися у цьому питанні. Тож старі конфлікти переростають у непримиренне протистояння. Чи зможуть сусіди перебороти чвари й хоча б раз у житті об'єднатися?

Фільм "Збори ОСББ" від 12 грудня у національному прокаті. Трейлер можна подивитися тут.

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