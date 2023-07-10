У мініспідниці і без бюстгальтера: бразильська співачка у пікантному луку з'явилася на прем'єрі фільму

20-річна Ені Габріеллі обрала для свого виходу яскраве вбрання зі спокусливим акцентом.

Бразильська співачка і модель Ені Габріеллі відвідала прем'єру романтичної комедії "Барбі", яка відбулася у Лос-Анджелесі.

На рожевій доріжці артистка постала у яскраво-рожевому вбранні від бренду Priscavera. На ній була мініспідниці з білими шнурівками по боках і подовжена сорочка з довгими рукавами, яку Ені застебнула лише на один верхній ґудзик. Під сорочкою на дівчині був відсутній бюстгальтер, тож це мало пікантний вигляд.

Ені Габріеллі / Фото: Getty Images

Образ Габріеллі доповнила атласними рожевими босоніжками на високій платформі і підборах. Співачка зробила макіяж із рожево-блискучими тінями, прикрасила вуха довгими сережками з камінням і завершила лук білим педикюром.

Нагадаємо, на прем'єрі також побувала Біллі Айліш, яка позувала у блідо-рожевій сорочці у тонку смужку, яскраво-рожевій краватці і чорних широких вкорочених штанях.

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