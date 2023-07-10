У мініспідниці і без бюстгальтера: бразильська співачка у пікантному луку з'явилася на прем'єрі фільму

20-річна Ені Габріеллі обрала для свого виходу яскраве вбрання зі спокусливим акцентом.
Бразильська співачка і модель Ені Габріеллі відвідала прем'єру романтичної комедії "Барбі", яка відбулася у Лос-Анджелесі.
На рожевій доріжці артистка постала у яскраво-рожевому вбранні від бренду Priscavera. На ній була мініспідниці з білими шнурівками по боках і подовжена сорочка з довгими рукавами, яку Ені застебнула лише на один верхній ґудзик. Під сорочкою на дівчині був відсутній бюстгальтер, тож це мало пікантний вигляд.
Образ Габріеллі доповнила атласними рожевими босоніжками на високій платформі і підборах. Співачка зробила макіяж із рожево-блискучими тінями, прикрасила вуха довгими сережками з камінням і завершила лук білим педикюром.
Нагадаємо, на прем'єрі також побувала Біллі Айліш, яка позувала у блідо-рожевій сорочці у тонку смужку, яскраво-рожевій краватці і чорних широких вкорочених штанях.
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