У мініспідниці і білих туфлях: Аманда Сейфрід продемонструвала стрункі ноги

Аманда Сейфрід потрапила до об'єктивів папараці біля Radio City Music Hall у Нью-Йорку.

Акторка мала гарний вигляд. На ній було блакитне пальто з округленим коміром, чорний світшот в рубчик і трикотажна чорна мініспідниця, яка чудово підкреслила її стрункі ноги.

Аманда Сейфрід / Фото: Getty Images

Аутфіт Аманда доповнила білими шкіряними туфлями від Sam Edelman Hazel витонченого силуету із загостреними носками.

Зірка уклала волосся у легкі локони і зробила макіяж у природних відтінках. У вухах у неї були лаконічні золоті сережки-кільця.

Нагадаємо, Аманда Сейфрід з'явилася на Міжнародному Берлінському кінофестивалі в елегантній чорній сукні від Givenchy, яка була пом'ята на спідниці.

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