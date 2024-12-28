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У мініспідниці і ботфортах: папараці заскочили південнокорейську співачку в аеропорту

У мініспідниці і ботфортах: папараці заскочили південнокорейську співачку в аеропорту

У мініспідниці і ботфортах: папараці заскочили південнокорейську співачку в аеропорту

Чан Вон Йон / Фото: Getty Images

20-річна учасниця гурту Ive обрала для перельоту стильний образі total black.

До об'єктивів папараці у міжнародному аеропорту Інчхон потрапила південнокорейська співачка, учасниця гурту Ive – Чан Вон Йон. Дівчина зібралася летіти до Таїланду, щоб взяти участь у 9th Asia Artist Awards.

Чан мала стильний вигляд в образі total black. На ній було елегантне пальто, топ в рубчик, мініспідниця і капронові колготи.

Чан Вон Йон / © Getty Images
Чан Вон Йон / Фото: Getty Images

Лук Вон Йон доповнила шкіряними ботфортами і для контрасту – білою сумкою. Волосся артистка зібрала у високий пучок і одягла на обличчя чорні сонцезахисні окуляри.

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