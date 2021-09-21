У мініспідниці і кроптопі: ефектна "Міс Швеція" Вікторія Сільвстедт на показі мод

У мініспідниці і кроптопі: ефектна "Міс Швеція" Вікторія Сільвстедт на показі мод

Вікторія Сільвстедт — справжня світська левиця, адже не пропускає заходів навіть у свій день народження.

Так 19 вересня, коли Вікторії виповнилося 47 років, вона відвідала показ AADNEVIK, який выдбувався в межах Тижня моди в Лондоні.

Вікторія Сільвстедт / Getty Images

Для свого виходу "Міс Швеція-1993" вибрала червону мініспідницю з кишенями у вигляді серця і кроптоп з принтом "собачий зуб". Завершили вбрання знаменитої красуні босоніжки зі шнурівкою і невелика сумка з короткою ручкою.

Вікторія Сільвстедт / Getty Images

Раніше "Міс Швеція" відвідала вечірку Chopard Gentleman's Evening в Каннах. Перед публікою і фотографами зірка з'явилася в короткій сукні золотистого кольору з розсипом страз і каменів. Сукня була на бретельках, підкреслювала пишні груди моделі, а її поділ був виконаний з фатінової спідниці. До аутфіту Вікторія підібрала золотаві босоніжки на шпильках, кілька золотих браслетів і сережки-підвіски з камінням.

Вікторія Сільвстедт / Getty Images

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