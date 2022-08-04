У мініспідниці і лоферах Prada: Надя Дорофєєва похизувалася стильним образом

Артистка також продемонструвала свої гарні ноги.

Надя Дорофєєва продемонструвала в Instagram Stories свій новий стильний лук. Артистка сфотографувала себе у дзеркалі. Вона постала у чорній футболці і чорній мініспідниці з невеликим розрізом, яка чудово підкреслила її стрункі ноги.

Надя Дорофєєва / Фото: Instagram Наді Дорофєєвої

Аутфіт Надя доповнила чорними лоферами від Prada на масивній підошві, білими шкарпетками і чорною сумочкою.

Своїми гарними ногами і взуттям Дорофєєва похизувалася також і на світлині зі своїм коханим – ресторатором і музикантом Михайлом Кацуріним.

Надя Дорофєєва / Фото: Instagram Наді Дорофєєвої

Нагадаємо, минулого разу Надя поділилася лайфгаком вивчення української мови.

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