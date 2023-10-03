У мініспідниці і пітонових ботильйонах: принцеса Таїланду презентувала свою колекцію у Парижі

Принцеса Таїланду, дизайнерка Сіріваннаварі Наріратана презентувала колекцію сезону весна/літо 2024 свого бренду Sirivannavari Nariratana. Показ відбувся у межах Паризького тижня моди.

Для такої події принцеса обрала ефектний образ. На ній був чорний приталений жакет із квадратними плечами, напівпрозоре чорне боді з сексуальним декольте і пишна чорно-біла мініспідниця з мереживом. Довжина міні чудово підкреслила стрункі ноги Сіріваннаварі.

Сіріваннаварі Наріратана / Фото: Getty Images

Аутфіт принцеса доповнила пітоновими ботильйонами зі шнурівками і на високих підборах. Наріратана розпустила волосся, зробила ніжний макіяж із чорними стрілками, вуха прикрасила золотими сережками, а шию – золотим ланцюжком із підвіскою.

Нагадаємо, на показі Chanel у Парижі Сіріваннаварі Наріратана з'явилася у пікантному образі total black від французького Модного дому, який підкреслив її схудлу фігуру.

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