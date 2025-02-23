У мініспідниці і топі з глибоким вирізом: Емма Стоун у супроводі чоловіка з'явилася на кінопремії

36-річна акторка у міні продемонструвала стрункі ноги.
Емма Стоун відвідала церемонію вручення нагород Film Independent Spirit Awards 2025, яка відбулася у Лос-Анджелесі. На захід вона прийшла у супроводі свого чоловіка – американського коміка і сценариста Дейва Маккері.
Емма у ролі продюсерки представляла фільм "Справжній біль" (A Real Pain), який отримав нагороду за найкращий сценарій.
Вона з'явилася там у цікавому луку, який на замовлення створила для неї новозеландська модельєрка Емілія Вікстед. На Стоун був чорний топ із розрізом та глибоким V-подібним вирізом. На бретельках він був розшитий чорним і зеленим камінням та перлами. Верх акторка скомбінувала з контрастною зеленою мініспідницею і чорними гостроносими туфлями з ремінцями.
В Емми була стрижка піксі і макіяж із рожевою помадою. Вуха вона прикрасила золотими сережками, а руки – каблучками.
На вулиці акторка постала з чорною сумкою Louis Vuitton і в чорних сонцезахисних окулярах.
Нагадаємо, Емма Стоун на вечірку, присвячену 50-річчю розважального комедійного шоу Saturday Night Live, прийшла у довгій червоній сукні Louis Vuitton з кишенями, набитими попкорном, який розсипався.
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