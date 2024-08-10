Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У мініспідниці і топі з рюшами: Анна Трінчер у кокетливому луку озвучила головну героїню містичного трилеру

У мініспідниці і топі з рюшами: Анна Трінчер у кокетливому луку озвучила головну героїню містичного трилеру

Анна Трінчер

Українська співачка подарувала свій голос головній героїні фільму "Ворон".

Анна Трінчер озвучила головну героїню епічного екшену "Ворон".

Під час дубляжу співачка постала у кокетливому аутфіті. На ній була ніжно-блакитна мініспідниця, білий топ із мереживом і ляпанці з логотипом Chanel. Лук вона доповнила укладанням із локонами, легким макіяжем і лаконічними прикрасами.

Анна Трінчер / ©
Анна Трінчер

Фільм "Ворон" – це сучасна версія легендарного коміксу від режисера "Білосніжки та мисливця" Руперта Сандерса. Це нова адаптація культового твору, який має мільйони фанатів по всьому світу. Ерік Дрейвен – рокмузикант, який гине від рук злочинців разом зі своєю коханою, проте від містичного поводиря – Ворона – чоловік отримує шанс на справедливу відплату. 

Анна Трінчер / ©
Анна Трінчер

"У цю роботу я вклала частинку себе і пройнялася сюжетом ще з самого початку роботи над дубляжем. Це справді якісний фільм, який хоч і просякнутий трагізмом та болем помсти, все одно закохує в себе. Тож я чекаю не лише на те, щоб український глядач почув мій голос в образі головної героїні, а й щоб загалом дізнався про цю історію справжнього кохання", – поділилася Анна.

Анна Трінчер / ©
Анна Трінчер

Головного героя Еріка Дрейвена зіграв молодший із клану красенів-вікінгів – Білл Скашґорд. А головну героїню, яку озвучила Трінчер, грає британська співачка і танцівниця FKA twigs ( Талія Дебретт Барнетт).

FKA twigs говорить, що "Ворон" – задав для неї нову планку кохання і вірності. Адже Шеллі Вебстер – це сучасна і жива жінка, а не просто мовчазне марення у фантазіях Еріка.

"Шеллі – дуже крута, вона не зрадила своє кохання навіть під страхом смерті. Я думаю, що усім глядачам моя героїня буде до вподоби за свою щирість, жагу віддаватися почуттям та не переставати боротися за своє щастя", – додала Трінчер.

Анна Трінчер / ©
Анна Трінчер
Анна Трінчер / ©
Анна Трінчер

"Ворон" – це нова адаптація оригінального коміксу Джеймса О’Барра, який набув мегапопулярності після свого виходу у 90-х роках. За створенням твору криється не менш трагічна історія: наречену автора на смерть збив п’яний водій. Аби віднайти новий сенс у житті, Джеймс приєднався до морської піхоти. Саме там він і створив "Ворона", вклавши туди усі свої переживання після смерті коханої.

В український прокат містичний трилер "Ворон" вийде 22 серпня.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація