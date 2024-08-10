У мініспідниці і топі з рюшами: Анна Трінчер у кокетливому луку озвучила головну героїню містичного трилеру

Анна Трінчер озвучила головну героїню епічного екшену "Ворон".

Під час дубляжу співачка постала у кокетливому аутфіті. На ній була ніжно-блакитна мініспідниця, білий топ із мереживом і ляпанці з логотипом Chanel. Лук вона доповнила укладанням із локонами, легким макіяжем і лаконічними прикрасами.

Анна Трінчер

Фільм "Ворон" – це сучасна версія легендарного коміксу від режисера "Білосніжки та мисливця" Руперта Сандерса. Це нова адаптація культового твору, який має мільйони фанатів по всьому світу. Ерік Дрейвен – рокмузикант, який гине від рук злочинців разом зі своєю коханою, проте від містичного поводиря – Ворона – чоловік отримує шанс на справедливу відплату.

Анна Трінчер

"У цю роботу я вклала частинку себе і пройнялася сюжетом ще з самого початку роботи над дубляжем. Це справді якісний фільм, який хоч і просякнутий трагізмом та болем помсти, все одно закохує в себе. Тож я чекаю не лише на те, щоб український глядач почув мій голос в образі головної героїні, а й щоб загалом дізнався про цю історію справжнього кохання", – поділилася Анна.

Анна Трінчер

Головного героя Еріка Дрейвена зіграв молодший із клану красенів-вікінгів – Білл Скашґорд. А головну героїню, яку озвучила Трінчер, грає британська співачка і танцівниця FKA twigs ( Талія Дебретт Барнетт).

FKA twigs говорить, що "Ворон" – задав для неї нову планку кохання і вірності. Адже Шеллі Вебстер – це сучасна і жива жінка, а не просто мовчазне марення у фантазіях Еріка.

"Шеллі – дуже крута, вона не зрадила своє кохання навіть під страхом смерті. Я думаю, що усім глядачам моя героїня буде до вподоби за свою щирість, жагу віддаватися почуттям та не переставати боротися за своє щастя", – додала Трінчер.

Анна Трінчер

Анна Трінчер

"Ворон" – це нова адаптація оригінального коміксу Джеймса О’Барра, який набув мегапопулярності після свого виходу у 90-х роках. За створенням твору криється не менш трагічна історія: наречену автора на смерть збив п’яний водій. Аби віднайти новий сенс у житті, Джеймс приєднався до морської піхоти. Саме там він і створив "Ворона", вклавши туди усі свої переживання після смерті коханої.

В український прокат містичний трилер "Ворон" вийде 22 серпня.

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