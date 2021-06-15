У мініспідниці і в обіймах коханого: переможниця "Холостяка-11" показала фото з відпочинку у Каппадокії

Анна Богдан і Михайло Заливако знову поїхали у відпустку до Туреччини.
Переможниця 11-го сезону шоу "Холостяк" і колишня дружина ексглави Офісу президента Андрія Богдана — Анна Богдан — разом зі своїм коханим Михайлом Заливакою нещодавно відпочивали у турецькому місті Бодрум. А сьогодні вони знову поїхали на відпочинок — тільки тепер до Каппадокії — місце з надзвичайно цікавим ландшафтом на території сучасної Туреччини.
Аня опублікувала перший знімок звідти. На ньому пара позує, обіймаючись. Богдан одягнена у білу майку, джинсову мініспідницю і білі кросівки. Свій лук вона доповнила окулярами і червоною бейсболкою. Заливако одягнений у рожеву футболку, чорні шорти і темні кросівки.
"Ще одна наша спільна подорож. Як же круто розділяти разом ці емоції. Каппадокія летить до скарбнички бажань, які здійснилися. Попереду ще багато-багато міст і країн, які ми хочемо відвідати разом", — написала під світлиною Анна.
Нагадаємо, у Бодрумі Богдан красувалася у чорній короткій сукні зі строкатою квітковою вишивкою і в чорних босоніжках на високих шпильках. Вбрання ідеально підкреслило її красиві стрункі ноги.
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