У мініспідниці і яскравих човниках: Вікторія Бекхем сходила з дочкою до пекарні

У мініспідниці і яскравих човниках: Вікторія Бекхем сходила з дочкою до пекарні

Вікторія Бекхем із сім'єю зараз багато часу проводить в Маямі.

Вся справа в тому, що Девід Бекхем зараз працює в американському футбольному клубі "Інтер Маямі". Тож не дивно, що саме тут Девід і Вікторія організували вечірку з нагоди 19-го дня народження свого сина Ромео, а винуватець урочистості показав величезний восьмиярусний торт, який спекли спеціально до його свята.

(гортайте фото праворуч)

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Також Вікторія опублікувала фото з дочкою Гарпер. Зіркова родина відвідала пекарню в Маямі @toothfairybakery. На знімку Вікі зображена в короткій чорній спідниці, бежевому топі і чорному подовженому жакеті і взута в яскраві морквяні туфлі на високих підборах. Її дочка Гарпер в оливковій сукні з рюшами і блакитних кросівках.

"Найсолодша пекарня в Маямі і просто ідеальне місце для знімань! @Toothfairybakery Вітаємо @davegrutman з ще одним неймовірним запуском!", — підписала кадри Вікторія.

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