У мініспідниці і яскравій шубі: Шарліз Терон на прем'єрі "Форсажу 9"

У Лос-Анджелесі відбувся показ культової стрічки "F9: Форсаж 9".

Головні герої фільму зібралися на прем'єрний показ в китайському театрі TCL.

Прем'єра "Форсаж 9" / Associated Press

Вся увага преси і фотографів була прикута до головних героїв — 45-річної Шарліз Терон і 53-річного Вина Дизеля. Акторка з'явилася на доріжці в білій футболці від Dior з бавовни, з класичним коротким рукавом з круглим вирізом, яку можна придбати за 590 фунтів стерлінгів, і поєднала її з короткою шкіряною спідницею на ґудзиках. Свій лук Терон доповнила яскравою хутряною шубою і ботильйонами із сітки на підборах.

Шарліз Терон / Associated Press

Волосся Шарліз знову пофарбувала в білий колір, який їй дуже пасує, одягла кілька прикрас на шию, а також зробила насичений макіяж зі стрілками на повіках.

Шарліз Терон / Associated Press

Прем'єра фільму переносився через пандемію і ось нарешті відбувся. Нагадаємо, перша частина "Форсажу" вийшла на екрани 2001 року.

Вин Дизель / Associated Press

Читайте також: В дутій куртці і лосинах: Шарліз Терон сходила за продуктами

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання