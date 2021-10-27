У мініспідниці і з немовлям на руках: Дуа Ліпа зворушила шанувальників

У мініспідниці і з немовлям на руках: Дуа Ліпа зворушила шанувальників

26-річна британська співачка Дуа Ліпа показала милі фото із маленькою племінницею.

Ліпа опублікувала кадри, на яких сфотографована з маленькою дитиною на руках. Одягнена Дуа у в'язаний кардиган і мініспідницю, а взута у високі чоботи на шнурівці. Дитину вона тримає на руках і годує з пляшки.

"Я незвичайна тітка, я класна тітка!!! Моя прекрасна кузина @deja_duraku подарувала мені мою найкращу подругу, і я не можу насолодитися нею!!!! Вона моя маленька принцеса на все життя!", — написала Дуа в підписі під зворушливими фотографіями.

Підписники співачки відразу почали писати компліменти в коментарях: "Вона чарівна, Дуа", "Найсолодша річ", "Це так мило", "Привітання" та ще багато повідомлень у такому ж дусі.

(гортайте фото праворуч)

Сама Дуа Ліпа заводити дітей не поспішає. Вона повністю зосереджена на кар'єрі. Зустрічається артистка з Анваром Хадідом – братом моделей Белли та Джіджі Хадід.

Дуа Ліпа та Анвар Хадід / Getty Images

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