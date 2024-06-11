У мініспідниці і з відвертим вирізом на грудях: пишнотіла модель у пікантному луку позувала на тлі Ейфелевої вежі

Пишнотіла модель із Панами – Грейсі Бон – поділилася в Instagram знімками з нещодавньої поїздки до Франції. Дівчина побувала у найромантичнішій столиці світу – Парижі.

Грейсі сфотографувалася на тлі Ейфелевої вежі. Одягнена вона була у чорне болеро теді, екстравагантний кремовий топ із високою горловиною, металевим кільцем і відвертим вирізом на пишних грудях, чорну мініспідницю, яка обтискала її широкі стегна, і чорні щільні колготи.

Грейсі Бон/Instagram

Бон розпустила волосся, зробила макіяж із помадою шоколадного відтінку і довгий чорний манікюр.

Грейсі Бон/Instagram

Грейсі похизувалася сексуальним бюстом, тонкою талією і татуюванням на животі.

Грейсі Бон/Instagram

Нагадаємо, раніше Грейсі Бон у сукні з квітковим принтом продемонструвала величезні сідниці під час прогулянки.

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