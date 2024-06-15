У мініспідниці і з високою зачіскою: схудла Лана Дель Рей під прицілом папараці

Американська співачка Лана Дель Рей потрапила під приціл папараці в Нью-Йорку і дуже здивувала зовнішнім виглядом, адже дуже схудла. Зірка була неначе з 2014 року, коли була на вершині популярності. Тепер вона знову висвітлила волосся, як тоді, і одягла міні.

Співачку помітили, коли вона йшла до своєї машини у супроводі охорони. На Дель Рей була мінісукня чорного кольору, яку вона носила у поєднанні з водолазкою та туфлями на підборах.

Також вона зробила високу зачіску та в руці тримала невеликий клатч. Макіяж у неї був яскравий – співачка обвела губи коричневим олівцем і нанесла блиск, також вона зробила вугільно-чорні стрілки.

Лана Дель Рей / Фото: Getty Images

Ймовірно, Лана, як Келлі Кларксон і Крістіна Агілера, робила ін'єкції скандального препарату для лікування діабету Оземпік, який допоміг їй схуднути. Ніхто із зірок відверто не зізнається про те, що приймає цей препарат, хоча результат тому доказ - стрімка втрата ваги. Наприклад, Кларксон, яка багато років не могла схуднути, цього місяця також шокувала своєю зовнішністю, коли вийшла на публіку в малиновій сукні-кейпі.

Келлі Кларксон / Фото: Associated Press

Крістіна Агілера теж зараз у своїй найкращій формі, але якою ціною обійшлося їй це - невідомо. На одному з шоу вона з'явилася на сцені в міні та боді, які у всій красі демонстрували її екстремально схудлу фігуру.

Крістіна Агілера / Фото: Getty Images

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