У мініспідниці і за руку з бойфрендом: Белла Хадід на прогулянці у Нью-Йорку

У мініспідниці і за руку з бойфрендом: Белла Хадід на прогулянці у Нью-Йорку

Модель потрапила під приціл фотографів під час прогулянки з Марком Калманом.

Фотографи заскочили Беллу Хадід під час прогулянки Нью-Йорком. Модель йшла за руку зі своїм бойфрендом Марком Калманом.

Одягнена Белла була у світлу олімпійку і картату мініспідницю. Лук вона доповнила білими шкарпетками, чорними лоферами і коричневою сумкою.

Белла Хадід / Фото: Getty Images

На очах у неї були прямокутні окуляри, у вухах – довгі сережки, а волосся Хадід закріпила затискачем на потилиці.

На Калмані був темний лонгслів, картаті шорти, чорні шкарпетки і туфлі.

Раніше ми бачили Беллу у чорно-білій сукні з принтом і без рукавів, під яку вона одягла елегантну білу сорочку з об'ємними рукавами та коміром з мереживом.

Белла Хадід / Фото: Getty Images

До слова, Марк Калман працює артдиректором. Він займається дизайном обкладинок для музичних альбомів зірок.

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