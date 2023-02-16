У мініспідниці і жакеті з вирізами на талії: стильний лук азіатської фешнблогерки на Тижні моди

Джессіка Ванг завжди ретельно підбирає образи для своїх виходів у світ.

Популярна азіатська фешнблогерка Джессіка Ванг відвідала вечерю краси Armani, який відбувся у межах Тижня моди у Нью-Йорку.

Джес одягла білосніжний ансамбль. Він складався із асиметричної мініспідниці та екстравагантного жакету з вирізами на талії і глибоким декольте.

Джессіка Ванг / Фото: Getty Images

Вбрання Ванг доповнила босоніжками перлинного кольору на високій платформі і сумочкою кольору металік з ланцюжком.

Блогерка зробила укладання з мокрим ефектом, макіяж із довгими віями і помадою винного відтінку. У вухах у неї були золоті сережки-кільця, а на пальцях – каблучки з діаманатами.

Нагадаємо, Джесіка Ванг минулоріч на Нью-Йоркському тижні моди з'явилася у сукні з чорно-жовтим принтом, пишними та опущеними рукавами, оголеними плечима та вирізом під грудьми.

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