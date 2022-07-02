У мініспідниці, на високих підборах і з оголеним животом: Вера Вонг приголомшила зовнішнім виглядом на святкуванні свого 73-річчя

У мініспідниці, на високих підборах і з оголеним животом: Вера Вонг приголомшила зовнішнім виглядом на святкуванні свого 73-річчя

Легендарна дизайнерка, яка не старіє, продемонструвала струнку підтягнуту фігуру.

Днями Вері Вонг виповнилося 73, хоча у це важко повірити. Жінка має просто неперевершений вигляд. Це вона підтверджує кожним своїм образом, який демонструє в Instagram.

На святковій вечірці на честь дня народження Вера з'явилася в ефектному аутфіті, в якому була схожою на дівчинку.

Вера Вонг / Фото: Instagram Вера Вонг

На ній був рожевий кроптоп і мініспідниця з паєтками, які оголювали її живіт. Дизайнерка продемонструвала струнку фігуру і плаский живіт.

Вера Вонг / Фото: Instagram Вера Вонг

Свій лук вона доповнила ідеально рівним волоссям із рожевими пасмами. Зачіску дизайнерка прикрасила діамантовою діадемою. На шиї у неї був ланцюжок із замком, а на руках - каблучки з рожевим камінням.

Під час вечірки Вонг продемонструвала ще один розкішний рожевий аутфіт: сукню з розрізом, під якою на ній були мінішорти. Вбрання вона скомбінувала із туфлями на високих підборах.

Вера Вонг / Фото: Instagram Вера Вонг

Вера Вонг / Фото: Instagram Вера Вонг

На вечірці Вера і гості танцювали, співали караоке, пили рожеве просекко власного бренду дизайнерки і їли великий срібний торт, прикрашений рожевими трояндами.

Вера Вонг / Фото: Instagram Вера Вонг

Вера Вонг / Фото: Instagram Вера Вонг

Вера Вонг / Фото: Instagram Вера Вонг

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