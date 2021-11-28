У мініспідниці, пальті та шапці: Емілі Ратаковскі в аутфіті у звіриний принт приїхала на фестиваль до Лондона

У мініспідниці, пальті та шапці: Емілі Ратаковскі в аутфіті у звіриний принт приїхала на фестиваль до Лондона

Емілі Ратаковскі приїхала до Лондона, щоб презентувати свою книжку "Моє тіло".

Зірку заскочили папараці, коли вона залишала WOW: Shameless Festival у Центрі мистецтв Баттерсі в Лондоні. 30-річна зірка була у мініспідниці в принт зебри, чорній водолазці, хутряному пальті теж у принт зебри та червоних високих чоботях на шпильках. Аутфіт Емілі доповнила хутряним чорним капелюхом і зробила макіяж.

Зазначимо, книжка Емілі Ратаковскі "Моє тіло" — це відверті есе про повернення собі права власності на своє тіло після того, як розпочала свою модельну кар'єру у підлітковому віці. Книжка стала бестселером New York Times. Під час виступу в пресі минулого тижня Ратаковскі сказала, що вона буде "в жаху", якщо якийсь підліток робитиме такі фотосесії, які вона робила на початку своєї кар'єри.

Емілі Ратаковскі / Getty Images

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"Я була дитиною, я дійсно можу візуалізувати цю конкретну картину у своїй голові, і я думаю про те, що якби я усвідомлювала у 17 років все так само, як усвідомлюю зараз, я була б в жаху. На той час це здавалося інакгим. Я думаю, що на поверхні відбувалися речі, про які я навіть не підозрювала, а саме те, що я вчилася цінувати те, наскільки бажаною я могла бути для чоловіків", — зізналася модель, пише Daily Mail.

Емілі Ратаковскі / Getty Images

Очевидно, зірка хоче застерегти молодих дівчат, які тільки починають свій шлях у модельному бізнесі про його можливі підводні камені.

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