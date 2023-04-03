У мініспідниці та блейзері: 53-річна Гвен Стефані сяяла на світській церемонії

53-річна співачка Гвен Стефані сяяла на червоній доріжці 57-ї церемонії вручення нагород CMT Music Awards у Moody Center в Остіні, штат Техас.

Співачка не є виконавицею музики в стилі кантрі, але одружена з кантрі-співаком Блейком Шелтоном, який за свою блискучу кар'єру став дев'ятиразовим лауреатом премії CMT Award та приїхала підтримати чоловіка.

На доріжку Гвен вийшла в аутфіті від Valentino з кутюрної колекції весна-літо 2023. На ній була біла сорочка, тонка чорна краватка і подовжений чорний блейзер, а також золота мініспідниця з розсипом паєток, чорні колготи в сітку та високі мохнаті чоботи.

Гвен Стефані / Фото: Getty Images

Завершуючи свій образ, співачка зібрала довгі світлі локони в тугий подвійний пучок на маківці і зробила свій фірмовий макіяж з насиченими червоними губами.

46-річний Блейк Шелтон стояв поряд зі своєю дружиною, позуючи перед камерами фотографів. Музикант був у синіх джинсах, сірій сорочці, жилеті, краватці та в чорному піджаку, а взутий був у коричневі туфлі.

Блейк Шелтон та Гвен Стефані / Фото: Getty Images

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