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У мініспідниці та ботфортах: Гайді Клум заскочили папараці дорогою на роботу

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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У мініспідниці та ботфортах: Гайді Клум заскочили папараці дорогою на роботу

Гайді Клум / Фото: Getty Images

Гайді Клум та Софія Вергара повернулися до знімань шоу America's Got Talent у Пасадені.

Учора, 49-річну Гайді Клум сфотографували дорогою до павільйону, де відбувалося знімання. На шоу зірка приїхала в асиметричній мініспідниці з високою талією, яку доповнила ботильйонами зі шкіри на шпильці, чорним кропомтопом і подовженим блейзером. У руках Гайді несла сумку, її біляве волосся було розпущене, а на обличчі були чорні окуляри від сонця. Манікюр був виконаний у світлому відтінку і Гайді мала просто розкішний вигляд.

Гайді Клум / © Getty Images
Гайді Клум / Фото: Getty Images

У Instagram зірка поділилася знімками вже безпосередньо зі знімального павільйону та показала, як вони з колегою Софією Вергарою вирушали на роботу.

Нагадаємо, нещодавно Гайді Клум прикрасила обкладинку Vogue Greece до його четвертого ювілейного випуску, на якій постала топлес і у трусах.

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Дата публікації
Перегляди
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