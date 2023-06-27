У мініспідниці та чорних оксфордах: Тейлор Свіфт помітили в образі школярки у Нью-Йорку

Зірка мала стильний і досить невимушениий вигляд, хоча помітно, що кожна частина образу нею добре продумана.
Співачку Тейлор Свіфт помітили папараці у Нью-Йорку, коли вона вийшла з автомобіля та прямувала у справах до студії Electric Lady Studios. Її візит до цього міста відбувся у проміжку між виступами, пов'язаними з її туром The Eras Tour, який триватиме аж до листопада.
На 33-річній знаменитості був образ у стилі школярки, в якому вона поєднала сорочку у тонку смужку від бренду The Row з плісованою мініспідницею від бренду Free People.
Також співачка одягла темно-синю бейсболку, що закривала обличчя, на плечі у неї висіла сіра сумка через плече від Le Petit Patou, а завершували образ чорні оксфорди від Malone Souliers, які вона носила зі шкарпетками. Ще співачка зробила легкий макіяж, акцентувавши увагу на червоних губах.
До речі, нещодавно стало відомо, що співачка відхилила запрошення Меган Маркл взяти участь у її подкасті "Архетипи" для Spotify. Повторно запрошення зірці не надсилали, оскільки компанія розірвала контракт із скандальними герцогами.
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