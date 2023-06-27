У мініспідниці та чорних оксфордах: Тейлор Свіфт помітили в образі школярки у Нью-Йорку

Зірка мала стильний і досить невимушениий вигляд, хоча помітно, що кожна частина образу нею добре продумана.

Співачку Тейлор Свіфт помітили папараці у Нью-Йорку, коли вона вийшла з автомобіля та прямувала у справах до студії Electric Lady Studios. Її візит до цього міста відбувся у проміжку між виступами, пов'язаними з її туром The Eras Tour, який триватиме аж до листопада.

На 33-річній знаменитості був образ у стилі школярки, в якому вона поєднала сорочку у тонку смужку від бренду The Row з плісованою мініспідницею від бренду Free People.

Також співачка одягла темно-синю бейсболку, що закривала обличчя, на плечі у неї висіла сіра сумка через плече від Le Petit Patou, а завершували образ чорні оксфорди від Malone Souliers, які вона носила зі шкарпетками. Ще співачка зробила легкий макіяж, акцентувавши увагу на червоних губах.

Тейлор Свіфт / Фото: Getty Images

До речі, нещодавно стало відомо, що співачка відхилила запрошення Меган Маркл взяти участь у її подкасті "Архетипи" для Spotify. Повторно запрошення зірці не надсилали, оскільки компанія розірвала контракт із скандальними герцогами.

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