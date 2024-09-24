У мініспідниці та грубих черевиках: Наталі Портман сходила на шоу Dior

43-річна акторка Наталі Портман побувала на показі Dior Паризького тижня моди.
Знаменитість приїхала подивитися колекцію весна/літо 2025. Портман обрала для виходу у світ чорну коротку картату спідницю, оксамитовий топ-корсет і такий самий короткий оксамитовий жакет. Образ вона доповнила парою грубих чорних байкерських черевиків заввишки до колін, прикрашених безліччю пряжок.
Наталі зібрала волосся в тугий пучок, зробила макіяж очей з блискучими тінями і ніжно-рожевим блиском підкреслила губи. З прикрас у неї на шиї був чокер.
Нагадаємо, минулого разу ми бачили Наталі Портман у прозорій максісукні, яку вона одягла, відвідавши церемонію нагородження, яка відбулося в рамках 50-го Довільського американського кінофестивалю у Франції.
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