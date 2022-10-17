У мініспідниці та гумових чоботях Chloe: стильна топмодель Сара Сампайо на прогулянці Лос-Анджелесом

Зірка поділилася новим осіннім луком у своєму Instagram.
31-річна португальська модель та екс"ангел" Victoria's Secret Сара Сампайо показала, в чому вийшла на прогулянку осіннім Лос-Анджелесом. Зараз у місті вдень спекотно – в середньому 26 градусів тепла, тому дівчина була одягнена у чорну мініспідницю, що підкреслила її стрункі ноги, та чорний укорочений топ із довгими рукавами.
Total black-лук Сари завершили сумка Saint Laurent, наручний годинник Chanel, стильні гумові чоботи Chloe та червоний манікюр. Волосся Сампайо зібрала в хвіст, а обличчя сховала за чорними сонцезахисними окулярами.
"Прогулянка вихідного дня", – лаконічно підписала серію знімків модель.
Нагадаємо, раніше Сара Сампайо з'явилася на модному шоу з облізлим педикюром, чим дуже здивувала своїх шанувальників.
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