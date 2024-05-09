У мініспідниці та капронових гольфах: Розі Гантінгтон-Вайтлі похизувалася стрункими ногами

37-річна супермодель та екс"ангел" Victoria's Secret – Розі Гантінгтон-Вайтлі – у своєму Instagram продемонструвала стильний весняний лук, який можуть взяти на замітку модниці.

Зірка позувала на софі у своїй лондонській квартирі. На ній був костюм від Alo, що складався з жакету на блискавці та мініспідниці, який вона поєднувала з трендовими чорними капроновими гольфами та чорними лаковими слінгбеками Prada на шпильках.

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Нагадаємо, раніше елегантна Розі Гантінгтон-Вайтлі з'явилася на презентації нової колекції високого ювелірного мистецтва Tiffany & Co, яка відбулася в Лос-Анджелесі, в історичному маєтку Беверлі. Вона була в обтислій молочній сукні з ефектним декольте, яку доповнила білим клатчем-конвертом, білими босоніжками та білим манікюром.

Фото: Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

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