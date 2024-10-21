У мініспідниці та колготах у сітку: Бехаті Прінслу потрапила під приціл папараці

Схоже, 36-річна модель та мама трьох дітей прямувала на якусь тусовку. На Бехаті була чорна водолазка, що обтискала, коротка спідниця до тону і довге пальто теж чорного кольору. Модель одягла чорні колготи у велику сітку і взула туфлі-човники на підборах. У руках вона тримала невелику блакитну сумку на короткій ручці, волосся розпустила і зробила макіяж, а на шиї у неї було два ланцюжки — короткий і довгий з великим хрестом.

Бехаті Прінслу / Фото: Getty Images

А нещодавно Прінслу з'являлася на шоу Victoria's Secret, яке відгриміло у Нью-Йорку. Колишні "ангели" марки для білизни знову зібралися всі разом, щоб пройтися подіумом, як у колишні часи.

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