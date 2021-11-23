У мініспідниці та куртці Prada: стильна Ешлі Робертс на вулицях Лондона

У мініспідниці та куртці Prada: стильна Ешлі Робертс на вулицях Лондона

Новий аутфіт зірки вийшов дуже осіннім та ідеально підійде для офісних буднів.

Радіоведуча та учасниця гурту The Pussycat Dolls Ешлі Робертс потрапила під приціл лондонських фотографів, коли покидала студію Heart Breakfast, де веде з Амандою Голден ранкове шоу.

Ешлі продемонструвала свій чудовий смак, одягнувши сіру мініспідницю в картатий принт, чорну водолазку та коротку куртку від Prada. Все це зірка поєднала з чорними колготками, чоботами та невеликою сумкою на короткій ручці. Цей осінній образ доповнили сонцезахисні окуляри та дуже яскравий салатовий манікюр.

Ешлі Робертс / Getty Images

Образ вийшов стриманим, але стильним. Однак незвичайно, що Робертс вирішила змінити улюблену дублянку-авіатор на куртку — це щось новеньке у її луці.

Ешлі Робертс / Getty Images

Читайте також: