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У мініспідниці та на підборах: Дженніфер Лопес помітили у вбранні кольору карамелі

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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У мініспідниці та на підборах: Дженніфер Лопес помітили у вбранні кольору карамелі

Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

Співачка та акторка підкреслила ноги короткою спідницею.

Голлівудська суперзірка Дженніфер Лопес потрапила під приціл папараці, коли виходила зі свого розкішного позашляховика на одній із парковок Лос-Анджелеса.

Дженіфер Лопес / © Getty Images
Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

54-річна Лопес віддала перевагу вбранню кольору карамелі, яке складалося із замшевих мініспідниці та жакету на ґудзиках. Доповнила вона вбрання чоботями на високій платформі та підборах, а також однією з найдорожчих сумок у світі – Hermes Birkin.

Під жакетом у Дженніфер була біла водолазка, а ось волосся вона зібрала в тугий низький пучок. Також її лук доповнили золоті сережки-кільця та улюблені сонцезахисні окуляри.

Дженіфер Лопес / © Getty Images
Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
1244
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