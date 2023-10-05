У мініспідниці та на підборах: Дженніфер Лопес помітили у вбранні кольору карамелі

Співачка та акторка підкреслила ноги короткою спідницею.
Голлівудська суперзірка Дженніфер Лопес потрапила під приціл папараці, коли виходила зі свого розкішного позашляховика на одній із парковок Лос-Анджелеса.
54-річна Лопес віддала перевагу вбранню кольору карамелі, яке складалося із замшевих мініспідниці та жакету на ґудзиках. Доповнила вона вбрання чоботями на високій платформі та підборах, а також однією з найдорожчих сумок у світі – Hermes Birkin.
Під жакетом у Дженніфер була біла водолазка, а ось волосся вона зібрала в тугий низький пучок. Також її лук доповнили золоті сережки-кільця та улюблені сонцезахисні окуляри.
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