У мініспідниці та на шпильках: Джей Ло під прицілом фотографів у Лос-Анджелесі

У мініспідниці та на шпильках: Джей Ло під прицілом фотографів у Лос-Анджелесі

52-річна співачка та акторка знову потрапила в об'єктиви вуличних фотографів, які полюють за зірками.

Дженніфер Лопес була в яскравій мініспідниці та помаранчевому подовженому пуловері і взута в босоніжки в тон на високих шпильках і з прозорими вставками. Волосся Дженніфер зібрала у високий кінський хвіст, одягла сонцезахисні окуляри та масивні сережки у вуха. Мала світлий манікюр і кілька прикрас на пальцях. Дженніфер сфотографували, коли вона виходила з автомобіля і кудись прямувала.

Дженіфер Лопес / Getty Images

Днем раніше в Лос-Анджелесі акторка відвідала спеціальний показ фільму "Одружись зі мною", з'явившись на доріжці зі своїм бойфрендом Беном Аффлеком та колегою Малумою. На показі фільму Лопес сяяла у білій мереживній мінісукні, до якої підібрала бежеві туфлі на підборах і з ремінцями навколо щиколотки та пухнастим декором на носах та стразами. А в руках у неї був гарний золотий клатч, оздоблений квітами.

Дженіфер Лопес / Getty Images

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