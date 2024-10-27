У мініспідниці та на величезних підборах: Дженніфер Лопес вийшла на фотокол у незвичайному вбранні

Зазвичай для подібних заходів вона вибирає гламурніші вбрання, наприклад, сукні з блискітками. Тож її міні привернула увагу.

Дженніфер Лопес здивувала вибором вбрання для появи перед фотографами. Американська суперзірка взяла участь у фотосесії, присвяченій фільму Unstoppable, оскільки зіграла в ньому.

Дженніфер Лопес / Фото: Associated Press

З'явилася на заході Лопес у дуже короткій спідниці, яка акцентувала увагу на її довгих та струнких ногах. Також акторка одягла блузу кольору айворі вільного фасону та довгу об'ємну куртку.

Образ Лопес доповнили туфлі на величезних підборах від Gucci, які прикрашали Т-подібні ремінці, невелика сумка та укладання з довгим волоссям. Макіяж у неї був в улюбленій коричневій гамі.

Дженніфер Лопес / Фото: Associated Press

Після повідомлень про розлучення Лопес не часто буває на публіці, але нещодавно її навіть сфотографували з Аффлеком разом у Лос-Анджелесі. Знамените вже колишнє подружжя помітили разом з дітьми, коли вони вийшли зі свого позашляховика і прямували до готелю.

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