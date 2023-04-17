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У мініспідниці та на високих підборах: Моніка Крус зачарувала образом у Каннах

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
709
Час на прочитання
1 хв
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У мініспідниці та на високих підборах: Моніка Крус зачарувала образом у Каннах

Моніка Крус / Фото: Getty Images

46-річна сестра Пенелопи Крус – Моніка – була присутня на фотоколі серіалу Un Dos Tres Nouvelle Generation у Каннах.

Іспанська акторка позувала в мініспідниці з паєтками, яку доповнила чорним коротким жакетом із золотистими нитками, коміром та химерними ґудзиками.

Моніка Крус / © Getty Images
Моніка Крус / Фото: Getty Images

Моніка доповнила свій образ золотими босоніжками на високих підборах та маленькою чорною сумкою з металевим ремінцем. Вона зібрала волосся у високу зачіску, зробила дуже насичений макіяж очей і нафарбувала губи матовою помадою. У вухах у неї сяяли золоті сережки, на пальцях було кілька каблучок, а манікюр був виконаний у ніжно-рожевому кольорі.

Моніка Крус – рідкісна гостя червоних доріжок. Сестра Пенелопи Крус не така популярна і знаменита, але все ж таки іноді з'являється у світському суспільстві. Вона також сама виховує 9-річну доньку Антонеллу та багато часу присвячує саме цьому.

Моніка Крус / © Getty Images
Моніка Крус / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
709
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