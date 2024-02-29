У мініспідниці та рогових окулярах: Наталі Портман сходила на показ Dior у Парижі

Наталі Портман протягом багатьох років є амбасадоркою Модного дому Dior і тому не пропускає показів ready-to-wear бренду. Під час чергового паризького шоу, яке відбулося у межах Тижня моди, вона знову була помічена фотографами серед гостей.

Наталі Портман / Фото: Associated Press

На показі осінь-зима 2024-2025 на Наталі був стильний костюм із жакетом та мініспідницею, який вона носила у поєднанні з чорною водолазкою у рубчик.

Також Портман взула туфлі-човники, а ось жакет її вбрання був приталений, чим нагадував знаменитий фасон із колекції New Look.

Наталі Портман / Фото: Associated Press

Волосся вона зібрала, на обличчі зробила макіяж із помадою винного відтінку, а також прямуючи на показ була помічена ще й у класичному чорним пальті, яке накинула на плечі.

Наталі Портман / Фото: Associated Press

На очах вона мала стильні рогові окуляри в ретростилі, а в руці невеликий клатч.

Наталі Портман / Фото: Associated Press

Також серед гостей цього шоу була Дженніфер Лоуренс. Оскароносна акторка одягла у сірий костюмі-трійку, який включав вузькі штани зі стрілками, жилет із ефектним декольте та ґудзиками, а також жакет із довгими рукавами.

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