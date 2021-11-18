У мініспідниці та шкіряному кроптопі з декольте: Ніколь Шерзінгер у сексуальному луці з'явилася на Бродвеї

У мініспідниці та шкіряному кроптопі з декольте: Ніколь Шерзінгер у сексуальному луці з'явилася на Бродвеї

Учасниця гурту The Pussycat Dolls та телеведуча в ефектному образі total black відвідала захід.

Днями в The Ambassador Theater у Нью-Йорку відбулося святкування 25-ї річниці мюзиклу "Чикаго" на Бродвеї.

На червоній доріжці цього вечора з'явилася розкішна Ніколь Шерзінгер. Артистка постала у сексуальному образі total black. На ній був шкіряний кроптоп із відвертим декольте, від якого було важко відірвати погляд, та мініспідниця. На плечі вона накинула жакет.

Ніколь Шерзінгер / Getty Images

Аутфіт Ніколь доповнила ботфортами на шпильці та капелюхом. У руці Шерзінгер тримала невелику чорну сумочку на золотому ланцюжку.

Волосся її було розпущене і укладене назад, а на обличчі був вечірній макіяж з акцентом на червоній помаді. Вуха співачка прикрасила сережки з камінням.

Ніколь любить підкреслювати вбраннями свій пишний бюст. Раніше вона позувала у фотосесії на даху Емпайр-стейт-білдинг у чорній квітковій сукні з декольте та високим розрізом збоку, який прикрашали невеликі оборки та бант на стегні.

Ніколь Шерзінгер / Associated Press

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