У мініспідниці та шкіряному кроптопі з декольте: Ніколь Шерзінгер у сексуальному луці з'явилася на Бродвеї

Учасниця гурту The Pussycat Dolls та телеведуча в ефектному образі total black відвідала захід.
Днями в The Ambassador Theater у Нью-Йорку відбулося святкування 25-ї річниці мюзиклу "Чикаго" на Бродвеї.
На червоній доріжці цього вечора з'явилася розкішна Ніколь Шерзінгер. Артистка постала у сексуальному образі total black. На ній був шкіряний кроптоп із відвертим декольте, від якого було важко відірвати погляд, та мініспідниця. На плечі вона накинула жакет.
Аутфіт Ніколь доповнила ботфортами на шпильці та капелюхом. У руці Шерзінгер тримала невелику чорну сумочку на золотому ланцюжку.
Волосся її було розпущене і укладене назад, а на обличчі був вечірній макіяж з акцентом на червоній помаді. Вуха співачка прикрасила сережки з камінням.
Ніколь любить підкреслювати вбраннями свій пишний бюст. Раніше вона позувала у фотосесії на даху Емпайр-стейт-білдинг у чорній квітковій сукні з декольте та високим розрізом збоку, який прикрашали невеликі оборки та бант на стегні.
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