У мініспідниці та сумці Miu Miu: французька фешнблогерка Мара Лафонтан у трендовому теніскорі

Тенісний стиль заполонив світ моди, але особливо гармонійно, звичайно, він мав вигляд на цьому чемпіонаті.

Французька зірка Instagram, модель та дизайнерка ювелірних прикрас Мара Лафонтан відвідала спортивний захід – Відкритий чемпіонат Франції з тенісу, що відбувся у Парижі. На цьому заході дівчина з'явилася в одному з найголовніших модних трендів літа 2024 року — теніскорі.

Дівчина поєднала білу мініспідницю зі складками та вітровку від Lacoste, яку носила трохи розстебнутою на животі. Ще один обов'язковий атрибут теніскора – кросівки у ретростилі, які потрібно поєднувати з високими білими шкарпетками і, звичайно ж, Мара їх додала у цей образ.

Завершували її образ стильні окуляри також у ретростилістиці, об'ємна зачіска, прикраса на шиї у вигляді запальнички та маленька сумка від Miu Miu з короткими ручками.

Мара Лафонтан / Фото: Getty Images

Зазначимо, що про теніскор всі активно заговорили через акторку Зендею, після виходу фільму "Суперники" за її участі. Особливо популярною стала футболка із принтом I Told Ya від Loewe. А ось що означає ця річ і чому є культовою, ми розповідали вже раніше.

Зендея / Фото: Getty Images

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