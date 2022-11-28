У мініспідниці та светрі з голим плечем: стильна Аліна Байкова на новому зніманні

Образ знаменитості був дуже стильним.
Українська модель Аліна Байкова опублікувала на своїй сторінці в Instagram стильне відео зі знімального майданчика, щоб показати як проходить її робочий день.
Ймовірно, Байкова знімається зараз у новій рекламній кампанії для італійського бренду Pinko, оскільки тегнула саме їх, а також фотографа Габріеле Ді Мартіно.
На дівчині був светр із відкритим плечем ніжно-пудрового відтінку, мініспідниця з білою підкладкою та грубі чорні черевики.
В руках вона несла фірмовий клатч від Pinko та жакет у тон спідниці. Також варто відзначити розкішне укладання моделі та насичений макіяж.
Читайте також:
- У шовковій сукні з розрізом: Аліна Байкова на благодійному заході у Венеції
- У прозорому вбранні та з прапором у руках: Аліна Байкова на прем'єрі документального фільму про війну в Україні
- Вона неймовірна: супермодель Аліна Байкова вийшла на червону доріжку Венеційського кінофестивалю