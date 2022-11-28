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У мініспідниці та светрі з голим плечем: стильна Аліна Байкова на новому зніманні

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
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466
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У мініспідниці та светрі з голим плечем: стильна Аліна Байкова на новому зніманні

Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової

Образ знаменитості був дуже стильним.

Українська модель Аліна Байкова опублікувала на своїй сторінці в Instagram стильне відео зі знімального майданчика, щоб показати як проходить її робочий день.

Ймовірно, Байкова знімається зараз у новій рекламній кампанії для італійського бренду Pinko, оскільки тегнула саме їх, а також фотографа Габріеле Ді Мартіно.

На дівчині був светр із відкритим плечем ніжно-пудрового відтінку, мініспідниця з білою підкладкою та грубі чорні черевики.

Аліна Байкова / © Instagram Аліни Байкової
Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової

В руках вона несла фірмовий клатч від Pinko та жакет у тон спідниці. Також варто відзначити розкішне укладання моделі та насичений макіяж.

Аліна Байкова / © Instagram Аліни Байкової
Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової
Аліна Байкова / © Instagram Аліни Байкової
Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової

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Дата публікації
Перегляди
466
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