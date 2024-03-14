У мініспідниці та трендових балетках: Джулія Фокс під прицілом папараці

Після насичених кількох днів у Лос-Анджелесі модель Джулія Фокс вийшла на невимушену прогулянку. Зірка одягла мініспідницю чорного кольору, яку поєднала з багатошаровою трикотажною кофтою у рубчик різних відтінків.

Також Фокс одягла капронові гольфи та трендові ніжно-рожеві балетки, які повернулися у моди. На очах моделі були окуляри в чорній оправі, а на обличчі макіяж зі світло-бежевою помадою на губах.

Волосся та брови Джулія нещодавно освітлила та наростила, тому її зачіска мала кардинально інакший вигляд.

Джулія Фокс / Фото: Getty Images

У Каліфорнії вона проводить час у зв'язку з церемонією "Оскар", яка відбулася в ніч проти 11 березня. Джулія була серед гостей афтепаті Vanity Fair, для якого обрала екстравагантне вбрання чорного кольору з величезним головним убором.

Джулія Фокс на вечірці Vanity Fair / Фото: Getty Images

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