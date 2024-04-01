У мініспідниці та високих козаках: топмодель Жозефін Скрівер вийшла за кавою

Дівчина похизувалася стильним весняним аутфітом.
30-річна модель та екс"ангел" Victoria's secret Жозефін Скрівер опублікувала в Instagram серію знімків, зроблених, коли вона вийшла за кавою.
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Модель зображена у total black-луку, що складається з чорних топа, жакета, шкіряної мініспідниці із золотим ланцюгом, а також шкіряної великої сумки-тоута та високих чобіт-козаків. Її волосся покладене в легкі хвилі, а на обличчі практично немає макіяжу. Акцент у образі зроблено на струнких ногах моделі.
Нагадаємо, раніше Жозефін Скрівер позувала топлес біля басейну. Вона показала фото, зроблені на популярних серед селебріті островах у Карибському морі – Теркс та Кайкос.
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