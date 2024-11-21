У мініспідниці та з гарним укладанням: Дженніфер Лопес похизувалася стрункими ногами

55-річна співачка, акторка, продюсерка і бізнесвумен – Дженніфер Лопес – влаштувала імпровізовану фотосесію у вбиральні свого особняка, вартість якого, за чутками, становить 68 млн доларів і який після розставання з Беном Аффлеком вона намагається продати.

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Джен позує в монохромному пісочному образі. На ній двобортний жакет із атласними лацканами, легка асиметрична мініспідниця та лакові туфлі на високих підборах. Лук Лопес доповнюю сонцезахисні окуляри з градієнтом, біла сумка з чорним принтом та кільце з великим жовтим каменем. Її волосся покладено в красиві великі локони, а на обличчі співачки – макіяж у теплих відтінках.

Фото: Instagram Дженніфер Лопес

Нагадаємо, раніше Дженніфер Лопес у сукні з високим розрізом від Zuhair Murad сяяла на прем'єрі фільму. Вона відвідала прем'єру фільму "Wicked: Чародея", що відбулася у Лос-Анджелесі. Наряд співачки був розшитий різнокольоровою вишивкою, бісером, блискітками та паєтками.

Дженніфер Лопес / Фото: Associated Press

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