У мініспідниці та з косичками: Лотті Мосс сфотографували в сексуальному образі дорогою на вечірку

Дівчина досить розкута особистість, оскільки вже тривалий час заробляє як модель на OnlyFans, де продає відвертий контент для дорослих. Тому її новий костюм для вечірки з нагоди Геловіна вже не здивував.

Лотті Мосс сфотографували в Ноттінг-Гіллі у сексуальному образі Періс Гілтон. Волосся модель заплела в косички, також одягла мініспідницю та топ.

На ногах у неї були рожеві мюлі, а як верхній одяг (адже в Лондоні все ж таки досить прохолодно), вона одягла чорну атласну кофту на блискавці.

Лотті Мосс / Фото: Getty Images

Вечірка відбувалася в Laylow Private Members' Club і, що цікаво, із знаменитого сімейства Мосс вона була на цьому заході не єдиною. Також на вечірку прийшла донька Кейт – 20-річна Ліла. Чи спілкується дівчина зараз із тіткою, яка лише на кілька років її старша, невідомо, як і те чи перетнулися вони на цій тусовці. Річ у тому, що нещодавно сім'я висловила стурбованість способом життя Лотті, її заробітком і наркотичною залежністю, адже зовсім нещодавно вона проходила лікування в рехабі.

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