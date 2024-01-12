У мініспідниці та з мокрим волоссям: Алессандро Амбросіо позувала на яхті

42-річна бразильська топмодель та екс"ангел" Victoria's Secret — Алессандра Амбросіо — запустила свою лінійку одягу спільно з брендом PatBO і продовжує її рекламувати. Локацією для нового знімання було обрано яхту.

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Але приміряла літній яскравий комплект, що складався з топу та мініспідниці з бахромою з бісеру, а також комплект з максі-спідницею з воланами та сукню з шовковою бахромою. На обличчі моделі був макіяж з рожевою помадою, а волосся укладене з "мокрим" ефектом, ніби вона щойно вийшла з душу.

Алессандро Амбросіо / Фото: Instagram Алессандри Амбросіо

Нагадаємо, раніше Алессандра Амбросіо показала свій образ з вечірки у Бразилії. Вона одягла в'язану молочну мініспідницю і чорний топ з черепашками на бретельках, а зверху накинула в'язаний кардиган.

Алессандра Амбросіо / Фото: Instagram Алессандри Амбросіо

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