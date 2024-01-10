У мініспідниці та з намистом з черепашок: Алессандра Амбросіо на вечірці у Бразилії

Модель продовжує відпочивати у себе на батьківщині.

42-річна бразильська топмодель та екс"ангел" Victoria's Secret – Алессандра Амбросіо – вирішила провести свою постріздвяну відпустку у Бразилії, звідки вже ділилася фото з пляжу.

Алессандра Амбросіо у Бразилії / Фото: Instagram Алессандри Амбросіо

На відпочинку модель не тільки засмагає та плаває в океані, а й відвідує вечірки. На одну з таких Але одягла в'язану молочну мініспідницю і чорний топ з черепашками на бретельках, а зверху накинула в'язаний кардиган. Свій образ Амбросіо доповнила намистом також із черепашок, босоніжками на невисоких підборах та браслетами з каміння. Вбрання ефектно підкреслило стрункі ноги моделі.

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Нагадаємо, раніше оголена топмодель Алессандра Амбросіо позувала на пляжі. Вона стала головною зіркою січневого випуску чеського Vogue.

Алессандра Амбросіо в Vogue / Фото: Instagram Алессандри Амбросіо

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