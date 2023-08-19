У мініспідниці та з напоєм: супермодель Емілі Ратаковскі сфотографували папараці на прогулянці

Вона мала просто надзвичайний вигля і знову продемонструвала приголомшливу фігуру.

32-річну американську модель та письменницю Емілі Ратаковскі сфотографували папараці в Нью-Йорку на одній із її щоденних прогулянок. Знаменитість просто йшла на самоті вулицею, насолоджуючись холодним напоєм.

Одягнула вона цього разу боді помаранчевого кольору і дуже коротку чорну спідницю з розрізом збоку. Також на Емілі були стильні сонцезахисні окуляри в черепашій оправі, велика біла сумка-шопер Reversible Pocket Tote, а також пара лоферів Jamie Haller.

Образ вона завершила трендовим латте-макіяжем та парою золотих сережок у вухах.

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

Нині зірку практично щодня фотографують у Нью-Йорку. Минулого свого виходу модель блиснула пласким животом у стильному луку, в якому поєднала білу сорочку, спідницю від Silk Laundry, сумку від Marc Jacobs і чоботи від Dior.

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