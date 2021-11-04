У мініспідниці та з пікантним декольте: фіналістка "Холостяка-11" похизувалася кокетливим луком

Юлія Бельченко "Зайка" виклала фото з відпочинку.
Фіналістка 11-го сезону шоу "Холостяк" – Юлія Бельченко "Зайка" – опублікувала в Instagram нове фото з відпочинку, на якому постала у кокетливому аутфіті.
Юлія позувала у білому бюстгальтері з пікантним декольте, білій сорочці, зав'язаній на талії, та бежевій мініспідниці з драпуванням та рюшами. Білий колір чудово відтіняв гарну засмагу Бельченко.
Образ красуня доповнила капелюхом з великим ланцюжком. Волосся вона розпустила та зробила легкий макіяж.
Ще дівчина похизувалася космічним образом, у якому вона сходила на Геловін-вечірку. Її просто не впізнати.
Раніше "Зайка" показала пікантне відео, на якому вона постала в чорному жакеті на голе тіло.
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