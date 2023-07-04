У мініспідниці та з пластиром на нозі: Єва Лонгорія на презентації фільму у Мадриді

48-річна зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Єва Лонгорія нещодавно вперше зрежисувала повнометражний фільм Flamin Hot, тому останнім часом часто з'являється на різних шоу, щоб просувати свою роботу.

4 липня знаменитість вийшла до фотографів у Мадриді, де відбулася чергова презентація цього фільму. Для фотокола Єва одягла бежевий костюм, що складався з мініспідниці та блейзера, рукава, якого вона носила підгорнутими. Костюм жінка поєднувала з білою футболкою та золотистими туфлями-човниками. Також вона зробила елегантне укладання та макіяж.

Однак був у цьому образі один незвичайний момент, який привертав увагу – пластир на нозі. Ймовірно, акторка десь поранилася перед заходом.

Єва Лонгорія / Фото: Getty Images

Але Єва не єдина знаменитість, яка з'явилася на публіці із пластиром на нозі. Якось перша леді США зустрілася з Кейт Міддлтон на G7 і в неї теж була заклеєна нога.

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