У мініспідниці та з помпонами: топмодель Клаудія Шиффер позувала в образі чирлідерки

53-річна супермодель 90-х – Клаудія Шиффер – опублікувала у своєму Instagram кілька архівних фотографій, що приурочила до проведення в США Супербоула, фінального матча Національної футбольної ліги у сезоні 2023 року.

Фото: Instagram Сінді Кроуфорд

Клаудія позувала в образі чирлідерки команди New York Giants. Вона одягла синій світшот із назвою команди, червону плісовану мініспідницю та високі гольфи. У руках модель тримала червоні помпони. А на другому знімку Шиффер позувала на спині футболіста у формі.

Фото: Instagram Сінді Кроуфорд

Нагадаємо, Блейк Лайвлі у стильному спортивному образі відвідала Супербоул. У VIP-ложі актриса була знята разом зі співачкою Тейлор Свіфт. Обидві знаменитості прийшли підтримати під час футбольного матчу Тревіса Келсі — бойфренда Свіфт, який грав за команду Канзас-Сіті Чіфс.

Тейлор Свіфт / Фото: Associated Press

Тейлор Свіфт / Фото: Associated Press

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