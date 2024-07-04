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У мініспідниці та з ракеткою: Різ Візерспун зіграла у піклбол

У мініспідниці та з ракеткою: Різ Візерспун зіграла у піклбол

Фото: Instagram Різ Візерспун

Акторка показала, як активно проводить час.

48-річна акторка, володарка премії "Оскар", продюсерка — Різ Візерспун — любить не лише читати книги в рамках свого книжкового клубу, а й активно проводить час. Так, вона в компанії своєї племінниці зіграла у піклбол – спортивна гра, що поєднує в собі елементи бадмінтону, тенісу та настільного тенісу.

© Instagram Різ Візерспун
Фото: Instagram Різ Візерспун

Для такої активності Різ одягла костюм у клітинку віші, що складався з мініспідниці з рюшем і топа на тонких бретельках. Її спортивний образ доповнювали рожева бейсболка зі смайлом, яку вона потім поміняла на помаранчеву, білі кросівки та чорні сонцезахисні окуляри. Племінниця зірки була одягнена так само.

© Instagram Різ Візерспун
Фото: Instagram Різ Візерспун

Нагадаємо, раніше Різ Візерспун анонсувала повернення "Блондинки в законі". Актриса з'явилася на презентації Amazon у Нью-Йорку у гламурному яскраво-рожевому вбранні від Dolce & Gabbana. Її цибуля включала твідовий жакет на гудзиках і міні-спідницю. Цей образ є посиланням на її кіношного персонажа — милу красуню на ім'я Ель Вудс з фільму 2001 року"Блондинка в законі".

Різ Уізерспун / © Getty Images
Різ Уізерспун / Фото: Getty Images

Новий серіал, який вийде на Amazon Prime Video, розповість про життя юриста до вступу до Гарвардського університету, зосередивши увагу на її житті як звичайній старшокласниці 90-х.

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