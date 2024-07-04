У мініспідниці та з ракеткою: Різ Візерспун зіграла у піклбол

48-річна акторка, володарка премії "Оскар", продюсерка — Різ Візерспун — любить не лише читати книги в рамках свого книжкового клубу, а й активно проводить час. Так, вона в компанії своєї племінниці зіграла у піклбол – спортивна гра, що поєднує в собі елементи бадмінтону, тенісу та настільного тенісу.

Фото: Instagram Різ Візерспун

Для такої активності Різ одягла костюм у клітинку віші, що складався з мініспідниці з рюшем і топа на тонких бретельках. Її спортивний образ доповнювали рожева бейсболка зі смайлом, яку вона потім поміняла на помаранчеву, білі кросівки та чорні сонцезахисні окуляри. Племінниця зірки була одягнена так само.

Фото: Instagram Різ Візерспун

Нагадаємо, раніше Різ Візерспун анонсувала повернення "Блондинки в законі". Актриса з'явилася на презентації Amazon у Нью-Йорку у гламурному яскраво-рожевому вбранні від Dolce & Gabbana. Її цибуля включала твідовий жакет на гудзиках і міні-спідницю. Цей образ є посиланням на її кіношного персонажа — милу красуню на ім'я Ель Вудс з фільму 2001 року"Блондинка в законі".

Різ Уізерспун / Фото: Getty Images

Новий серіал, який вийде на Amazon Prime Video, розповість про життя юриста до вступу до Гарвардського університету, зосередивши увагу на її житті як звичайній старшокласниці 90-х.

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