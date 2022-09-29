У мініспідниці та за руку з чоловіком: Нікола Пельтц відвідала шоу Balmain у Парижі

Пара подивилася шоу Balmain Spring/Summer 2023 під час фестивалю Balmain Festival V03 на Тижні моди у Парижі.

27-річна Нікола була одягнена в чорну вкорочену куртку зі шкіри та мініспідницю з поясом, яку одягла у поєднанні із щільними чорними колготами та взуттям на високих підборах.

Образ знаменитість доповнила невеликою чорною сумкою із золотою фурнітурою, темне волосся розпустила і зробила макіяж з акцентом на очі, додавши до нього трохи рум'ян та матову помаду на губи.

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц / Фото: Getty Images

23-річний Бруклін Бекхем був одягнений у білу сорочку, чорні штани та кросівки Balenciaga. Пара мала закоханий вигляд. Вони одружилися у квітні 2022 року і від того моменту в пресі тільки й розмов про ворожнечу між Ніколою та Вікторією Бекхем.

Нещодавно Нікола пояснила, чому не одягла весільну сукню від Вікторії Бекхем.

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц / Фото: Getty Images

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