Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У мініспідниці та за руку з чоловіком: Нікола Пельтц відвідала шоу Balmain у Парижі

Дата публікації
Перегляди
1333
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У мініспідниці та за руку з чоловіком: Нікола Пельтц відвідала шоу Balmain у Парижі

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц / Фото: Getty Images

Нікола Пельтц із чоловіком Брукліном Бекхемом відвідали вчора Тиждень моди в Парижі і, зокрема, показ Balmain.

Пара подивилася шоу Balmain Spring/Summer 2023 під час фестивалю Balmain Festival V03 на Тижні моди у Парижі.

27-річна Нікола була одягнена в чорну вкорочену куртку зі шкіри та мініспідницю з поясом, яку одягла у поєднанні із щільними чорними колготами та взуттям на високих підборах.

Образ знаменитість доповнила невеликою чорною сумкою із золотою фурнітурою, темне волосся розпустила і зробила макіяж з акцентом на очі, додавши до нього трохи рум'ян та матову помаду на губи.

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц / © Getty Images
Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц / Фото: Getty Images

23-річний Бруклін Бекхем був одягнений у білу сорочку, чорні штани та кросівки Balenciaga. Пара мала закоханий вигляд. Вони одружилися у квітні 2022 року і від того моменту в пресі тільки й розмов про ворожнечу між Ніколою та Вікторією Бекхем.

Нещодавно Нікола пояснила, чому не одягла весільну сукню від Вікторії Бекхем.

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц / © Getty Images
Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц / Фото: Getty Images

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація