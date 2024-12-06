У мініспідниці та жакеті трендового кольору: Гейлі Бібер продемонструвала образ у стилі офіскор

Дівчина не просто стежить за модними тенденціями, а сама задає тренди.

28-річна американська модель, засновниця бренду косметики Rhode – Гейлі Бібер – поділилася у своєму Instagram модними луками. Вона приміряла образи у стилі офіскору.

Офіскор – це сучасна інтерпретація класичного офісного стилю. Цей стиль став популярним завдяки соцмережам, у яких Гейлі якраз і є трендсеттером.

Дівчина позувала в костюмі модного цього сезону темно-шоколадного кольору, що складається з приталеного жакета з великими гудзиками та мініспідниці. Свій образ вона доповнила чорними сонцезахисними окулярами та її незмінною підвіскою у вигляді літери "В".

Фото: Instagram Гейлі Бібер

Фото: Instagram Гейлі Бібер

Також Гейлі приміряла приталений жакет сірого кольору.

Фото: Instagram Гейлі Бібер

Раніше, нагадаємо, Розі Гантінгтон-Уайтлі теж демонструвала офісній лук, проте більш пікантний. Вона одягла чорну коротку сукню-жакет, яку доповнила тонким шкіряним поясом, чорні колготки в сітку та туфлі-слінгбеки на дуже високих підборах.

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