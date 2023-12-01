У мініспідниці та жакеті, який не прикривав живіт: Блейк Лайвлі прийшла на захід у луку від Chanel

30 листопада у Лондоні відбулася прем'єра фільму-концерту Бейонсе "Ренесанс", присвяченого її недавньому світовому туру. Серед гостей заходу була голлівудська акторка Блейк Лайвлі.

До фотографів вона вийшла в чорній твідовій мініспідниці і елегантному жакеті від Chanel з довгими рукавами і аплікацією камінням. Жакет акторки застібався на кілька гачків у зоні грудей та оголював її живіт.

Образ Блейк доповнила чорними капроновими колготками, прозорими рукавичками та лакованими туфлями на високих підборах Christian Louboutin.

Блейк Лайвлі / Фото: Getty Images

Також на ній було і пальто з лелітками, яке вона носила накинувши на плечі, а в руці тримала квадратну сумку Chanel з довгим ремінцем-ланцюжком. Завершили її образ розкішні прикраси у вухах та на шиї, а також гламурний макіяж та зачіска.

Блейк Лайвлі / Фото: Getty Images

На цю презентацію прийшла і американська суперзірка - співачка Тейлор Свіфт. Вона одягла гламурну сріблясту сукню на бретельках і з розрізом від бренду Balmain.

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