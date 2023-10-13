У мініспідниці та жакеті з чорним декором: 60-річна Демі Мур відвідала вечірку бренду Schiaparelli

У світ вона знову вишле з однієї зі своїх трьох дочок.
У Лос-Анджелесі відбувся гламурний світський захід французького Модного дому Schiaparelli. На зіркову вечірку Демі Мур прийшла з ніг до голови одягнена у речі від Schiaparelli. На акторці був костюм молочного кольору, який складався з жакету та мініспідниці.
Ансамбль був прикрашений фігурними чорними декоративними деталями, які можна побачити на жакеті та спідниці. Вбрання вона доповнила щільними чорними колготками, чоботами у колір костюма та милою невеликою сумкою з декором у вигляді обличчя.
Волосся Мур розпустила, зробила макіяж і доповнила цей лук декількома коштовностями.
Однак на коктейльний захід вона прийшла не сама, а в компанії своєї дочки Скаут ЛаРю Вілліс, яка на відміну від матері одягла чорний штанний костюм, прикрашений класичними деталями для Дому Schiaparelli – замковими щілинами та золотими ґудзиками.
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