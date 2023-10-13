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У мініспідниці та жакеті з чорним декором: 60-річна Демі Мур відвідала вечірку бренду Schiaparelli

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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У мініспідниці та жакеті з чорним декором: 60-річна Демі Мур відвідала вечірку бренду Schiaparelli

Демі Мур / Фото: Getty Images

У світ вона знову вишле з однієї зі своїх трьох дочок.

У Лос-Анджелесі відбувся гламурний світський захід французького Модного дому Schiaparelli. На зіркову вечірку Демі Мур прийшла з ніг до голови одягнена у речі від Schiaparelli. На акторці був костюм молочного кольору, який складався з жакету та мініспідниці.

Ансамбль був прикрашений фігурними чорними декоративними деталями, які можна побачити на жакеті та спідниці. Вбрання вона доповнила щільними чорними колготками, чоботами у колір костюма та милою невеликою сумкою з декором у вигляді обличчя.

Волосся Мур розпустила, зробила макіяж і доповнила цей лук декількома коштовностями.

Демі Мур / © Getty Images
Демі Мур / Фото: Getty Images

Однак на коктейльний захід вона прийшла не сама, а в компанії своєї дочки Скаут ЛаРю Вілліс, яка на відміну від матері одягла чорний штанний костюм, прикрашений класичними деталями для Дому Schiaparelli – замковими щілинами та золотими ґудзиками.

Демі Мур та Скаут ЛаРю Вілліс / © Getty Images
Демі Мур та Скаут ЛаРю Вілліс / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
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